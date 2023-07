أصدرت فرقة «بي تي إس» الموسيقية مذكراتها في بلدها كوريا الجنوبية، احتفالا بمرور عشر سنوات على تأسيسها، في حدث انتظره معجبوها بفارغ الصبر.



وشارك الصحافي الكوري الجنوبي كانغ ميونغ سيوك وأعضاء في الفرقة في كتابة Beyond the Story: 10-Year Record of BTS (ما وراء القصة: 10 سنوات لفرقة بي تي اس)، بحسب دار «فلاتيرون بوكس» الناشرة للكتاب الذي يطرح أيضا في الولايات المتحدة، حيث تصدر قائمة أفضل الكتب مبيعا على «أمازون» بفضل الطلبات المسبقة.



واختير تاريخ 9 الجاري لنشر هذه المذكرات، تزامنا مع الذكرى السنوية العاشرة لإطلاق المنظمة الخاصة بمعجبي الفرقة حول العالم، واسمها ARMY (آرمي).



ونجحت فرقة «بي تي اس»، التي ظهرت لأول مرة في 13 يونيو 2013، بنشر الموسيقى الكورية الجنوبية في جميع أنحاء العالم، وحصدت مليارات الدولارات بفضل قاعدتها الجماهيرية العالمية الواسعة.



وتأخذ الفرقة استراحة حاليا لأن اثنين من أعضائها يؤديان الخدمة العسكرية الإلزامية في كوريا الجنوبية.