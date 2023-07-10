فاز فيلم «بلاغاز ليسنز»، أو «دروس بلاغا»، وهو إنتاج بلغاري ـ ألماني مشترك، بجائزة «كريستال غلوب» في مهرجان كارلوفي فاري السينمائي في غرب الجمهورية التشيكية، وهو الأكبر في وسط أوروبا وشرقها، على ما أعلن المنظمون أمس الأول.



يروي فيلم المخرج البلغاري ستيفان كومانداريف قصة امرأة مسنة فقدت زوجها حديثا، تقع ضحية عملية احتيال عبر الهاتف.



كما منح المهرجان، خلال نسخته السابعة والخمسين هذا العام، جائزة «كريستال غلوب» للممثل الأسترالي راسل كرو، المشارك في أعمال ناجحة كثيرة بينها «غلادييتر» و«إل إيه كونفيدنشل» و«إيه بيوتيفل مايند»، لمساهمته الفنية الاستثنائية في السينما العالمية.



وحصلت الممثلة الأميركية روبن رايت بطلة «فورست غامب» و«هاوس أوف كاردز»، والممثلة السويدية أليشيا فيكاندر «ذي دينيش غيرل» و«إكس ماشينا»، على جائزة رئيس المهرجان.