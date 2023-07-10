سجل مئات الغواصين أسماءهم لحضور حفل موسيقي تحت الماء مخصص لحماية الشعاب المرجانية في فلوريدا.



وبحسب وكالة «أسوشيتد برس»، فإن مهرجان «لور كيز لموسيقى تحت الماء» لتسليط الضوء على ضرورة حماية البيئة، نظم في «شعاب لوي كي» وهو جزء من محمية بحرية على بعد نحو 10 كيلومترات من بيغ باين كي ـ فلوريدا.



وأنشئت المحمية عام 1990 على مساحة 9.8 آلاف كيلومتر مربع من المياه التي تتضمن شعبا مرجانيا بطول 201 كلم.



وسبح المشاركون بين الكائنات البحرية الملونة اثناء استماعهم الى الموسيقى التي بثتها اذاعة محلية، ولبسوا ازياء على شكل مخلوقات بحرية كالحوريات وحملوا آلات موسيقية، وكل ذلك بهدف التنبيه الى المخاطر التي تتعرض لها الشعاب المرجانية في العالم والتي يشبهها البعض بـ «الغابات الاستوائية» للبحر.