في تطور غير متوقع يحدث للمرة الأولى، ستستورد سويسرا كميات من الجبن أكثر مما تصدر هذا العام، وفقا لرئيس اتحاد الألبان في البلاد بوريس بيوري.



وقال بيوري لصحيفة «لوطون» السويسرية، في مقابلة نشرت أمس الأول نقلها موقع «الحرة» إن فتح سوق الحليب السويسري تسبب في ضغوط على المنتجين المحليين في السنوات الأخيرة، مما دفع البعض إلى الاستسلام.



وذكر بيوري أنه يجب اتخاذ تدابير لضمان أن تستمر سويسرا، المشهورة عالميا بأصناف الجبن عالية الجودة، في الإنتاج لسكانها. ونقل عنه القول «إذا لم يحدث ذلك، فسوف ينتهي بنا الأمر باستيراد (الجبن)، وهو أمر سخيف اقتصاديا واجتماعيا وبيئيا».



وتشير تقارير الى أن من بين الأسباب التي تجعل سويسرا عاصمة الجبن في العالم رغم انها في المرتبة الـ14 بين الدول المصدرة للجبن، أن الجبن جزء لا يتجزأ من المطبخ السويسري. وتعد أطباق الفوندو السويسري الشهير والراكليت من الأمثلة البارزة على استخدام الجبن في المطبخ السويسري.