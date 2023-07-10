انضم جاك سويني، الذي ابتكر حسابا يتتبع طائرة الـملياردير الأميركي إيلون ماسك الخاصة، إلى منصة ثريدز التي يمتلكها مارك زاكربيرغ، وذلك بعد تعليق حسابه على تويتر العام الماضي.



وقال سويني في أول منشور له على منصة ثريدز المنافسة لتويتر «إيلونجيت وصل إلى ثريدز!». ووصل عدد متابعي حساب سويني على ثريدز إلى أكثر من 21 ألفا.



ويتتبع حساب إيلونجيت تحركات طائرة إيلون ماسك الخاصة باستخدام البيانات المتاحة في المجال العام.



وعلقت شركة تويتر، المملوكة لماسك، حساب إيلونجيت في ديسمبر، وهدد الملياردير باتخاذ إجراءات قانونية بحق مشغل الحساب بعد أن قال إن «مطاردا مجنونا» تتبع ابنه عن طريق الخطأ.