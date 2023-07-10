طرحت شركة هيل إنيرجي المجرية للمشروبات مشروب طاقة قالت الشركة إنه تم تطويره وإنتاجه بالكامل باستخدام الذكاء الاصطناعي.



وقالت الشركة الموجود مقرها في بودابست إنها تعتبر «المؤسسة الأكثر ذكاء على مستوى العالم في الوقت الحالي... كل عنصر في المشروب الجديد تم تطويره بالكامل وتصنيعه باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة».



وأضافت أنه تم تصميم وإنتاج المشروب الجديد الذي يطلق عليه «هيل أيه.آي» باستخدام الذكاء الاصطناعي، الذي تولى أيضا مهمة اختبار المذاق، وابتكار العناصر التسويقية له.



وتم إعداد المشروب بعد قيام الذكاء الاصطناعي بمعالجة كمية ضخمة من المعلومات والتركيبات للوصول إلى أفضل وصفة، حيث استند الاختيار إلى المعلومات الخاصة بتوقعات المستهلكين التي رصدها الذكاء الاصطناعي عبر متابعة استخداماتهم للإنترنت وفي حدود القواعد التي حددها الاتحاد الأوروبي لسلامة الغذاء.