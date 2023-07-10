

محمد راتب



أكد رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية عبدالوهاب الفارس أنه لن تتم زيادة أسعار السلع في الجمعيات التعاونية، وسندعم الطبقة الوسطى والعاملة ونحافظ على القوة الشرائية، مشددا على الالتزام بتوجيهات وزيري الشؤون والتجارة وقرار وزارة التجارة رقم 67 لسنة 2020 بشأن عدم زيادة الأسعار، مشيرا إلى أن أي جمعية تخالف القرارات الوزارية تعرض متخذي قراراتها للمساءلة القانونية.



وقال الفارس انه تم رفض زيادة أسعار 45 صنفا أو إدخال 245 صنفا جديدا لارتفاعها عن أسعار السوق السائدة، مبينا أن الحملة الإعلامية الحالية بمواقع التواصل غير صحيحة، والجمعيات ملتزمة بتثبيت الأسعار وبتعاميم الاتحاد.



وبين أن الاتحاد ليس لديه نية لدعم زيادة الأسعار حتى ترفع وزارة التجارة الحظر، وتوافق وزارة الشؤون وتنخفض معدلات التضخم وفق بيانات معتمدة من بنك الكويت المركزي.



وتابع: تم تشكيل لجنة أسعار في الاتحاد وفحص 315 طلبا يتضمن 1350 صنفا من تاريخ 30 مايو الماضي حتى اليوم، مؤكدا أن اتحاد الجمعيات يدعم توجه القيادة السياسية باستمرار رفاهية المواطن.