الكندري: الكويت تقود حرباً لمواجهة المخدرات.. و«رعاية الأحداث» تسخر جميع إمكاناتها لحماية النزلاء

بشرى شعبان



أكد وزير الشؤون الاجتماعية ووزير شؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس السعود أن الشباب هم عماد الوطن ومقياس تطور المجتمعات، مشيرا إلى أن آفة المخدرات تعصف بالمجتمعات وتدمرها.



جاء ذلك خلال الملتقى العلمي الاجتماعي الأول الذي عقدته «الشؤون» أمس تزامنا مع اليوم العالمي للمخدرات تحت شعار «نحو مجتمع آمن بعيدا عن المخدرات» على مسرح مكتبة الكويت الوطنية، وسط حضور كبير من الجهات الحكومية وجمعيات النفع العام.



وقال السعود في كلمته خلال الملتقى إن الجهود مستمرة لتسخير كل الإمكانات لمكافحة المخدرات، لافتا إلى التعاون والتنسيق بين وزارة الداخلية والجهات الحكومية الأخرى لمحاربتها، مشددا على أن دور الأسرة هو الأهم، كما أنها حجر الأساس لمواجهة تلك الآفة ودعم الأبناء وجعلهم نافعين للمجتمع مشاركين في التطور والتنمية.



بدوره، ذكر مدير إدارة رعاية الأحداث في وزارة الشؤون د.جاسم الكندري أن المخدرات هي السلاح الأكثر فتكا والذي يستهدف الشباب بالدرجة الأولى ويؤدي إلى تدمير المجتمع.



وأشار الكندري إلى أن الكويت تقود حربا لمواجهة المخدرات واستكمال مسيرة البناء والعطاء، مبينا أن «رعاية الأحداث» تقوم بتسخير كل الامكانات لحماية نزلائها من خلال الدورات التدريبية، كما تتعاون مع المؤسسات الحكومية لحمايتهم وحماية أرواح الأبرياء من شرور المخدرات.



وأضاف الكندري: لا يمكن الوقوف أمام خطر المخدرات دون تكاتف الجهود وتوحدها بين الشعب ومؤسسات الدولة لإغلاق البؤر الخفية لها، مؤكدا أهمية الدور الذي تقوم به الإدارة بالتعاون مع الجهات الأخرى في هذا الشأن.



وأدار د.جاسم الكندري جلسة حوار على هامش الملتقى بمشاركة العديد من ممثلي الجهات.



وعلى هامش الملتقى أيضا، افتتح وزير الشؤون معرضا تضمن أنشطة الجهات المعنية بمكافحة المخدرات.