شارك بيت التمويل الكويتي «بيتك» في جلسة نقاشية نظمها المركز العلمي ضمن فعاليات شهر البيئة وفي إطار الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين والتي تهدف إلى تعزيز التعاون في مجال الاستدامة والحفاظ على البيئة. وخلال الجلسة، استعرض مدير الاستدامة في «بيتك» فهد العصيمي المسؤولية التي تقع على عاتق البنك تجاه حماية البيئة ومساهماته الفعالة نحو تحقيق مستقبل مستدام من خلال تطبيقه الممارسات المصرفية المسؤولة ومشاريع التمويل الأخضر، مبينا أن «بيتك» يدعم باستمرار التمويل المستدام لمشاريع الطاقة المتجددة والمبادرات التي تهدف إلى تحقيق اقتصاد منخفض الكربون من خلال تبنيه أفضل العمليات المصرفية الصديقة للبيئة.



وقال العصيمي: باعتباره مؤسسة إسلامية عالمية رائدة، كان «بيتك» سباقا في تنفيذ المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة «ESG» في كل أعماله وعملياته ضمن استراتيجيته للاستدامة الشاملة، إذ أصدر البنك تقريره الأول للاستدامة عام 2020 والذي شمل معايير «ESG»، ومنذ 2021، واصل «بيتك» مسيرته الناجحة في الاستدامة. وسلط العصيمي الضوء على التقرير الأول لـ «بيتك» الخاص بالبصمة الكربونية الذي أظهر مدى التزام البنك وتفانيه في الاستدامة والحفاظ على البيئة. وفي غضون ذلك، يواصل «بيتك» تعزيز جهوده في المبادرات التي تعنى بالاستدامة والحفاظ على البيئة ضمن مبادرة «Keep it Green» والتي تشمل العديد من الفعاليات والأنشطة والبرامج التي تدعم الاستدامة والبيئة النظيفة، ومن ضمنها مبادرة استبدال القناني البلاستيكية بأخرى قابلة للاستخدام أكثر من مرة التي استضافها مؤخرا المركز العلمي. وتأكيدا على أهمية الاستدامة في المستقبل، أوضح أن الشركات في الآونة الأخيرة أدركت أن تطبيق استراتيجية الاستدامة في أعمالها لم يعد خيارا، بل أصبح أمرا لابد منه، حيث يكمن مستقبل الاستدامة في مواءمة قرارات المؤسسة مما يدعم بدوره تحقيق أهداف التنمية المستدامة «SDGs».



وتطرق أثناء جلسة النقاش إلى جهود «بيتك» الخاصة بتطبيق معايير «ESG» والتي أثمرت توقيع شراكة استراتيجية مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي «UNDP»، حيث توفر هذه الشراكة البرامج التدريبية للقياديين، وتدعم تمكين المرأة وتبادل المعرفة والخبرات ذات الصلة. كما أطلق البنك بالتعاون مع شركة SEEDS أكاديمية الاستدامة التي تهدف إلى تعزيز الوعي لدى المجتمع من خلال إطلاق مكتبة إلكترونية للتدريب والتعريف بالاستدامة، إضافة إلى ذلك يقدم «بيتك» بطاقات مصرفية مصنوعة من مواد بلاستيكية معاد تدويرها وفق أعلى معايير الاستدامة البيئية.



وتجدر الإشارة إلى أن «بيتك» أول بنك في الكويت يحصل على شهادة تقييم الاستدامة GSAS المستوى الذهبي عن KFH Auto المبنى الصديق للبيئة والأكبر على مستوى الشرق الأوسط.