كجزء من برنامجها في المسؤولية الاجتماعية، أقامت «Ooredoo» الكويت، الشركة الرائدة في مجال الاتصالات، حفلا تكريميا للطلبة المتفوقين في الثانوية العامة للسنة الدراسية 2022-2023، بحضور الرئيس التنفيذي عبدالعزيز البابطين ومجموعة من ممثلي الإدارات المختلفة بالشركة بالإضافة الى أهالي الطلبة.



وخلال كلمته، توجه عبدالعزيز البابطين بالتهنئة لأوائل طلبة الثانوية العامة، وذويهم الذين كانوا الداعم الأساسي لهم وساندوهم في تحقيق أفضل النتائج، مقدرا جهود جميع أعضاء الهيئة التعليمية على مدار العام الدراسي، لكونهم أيضا شركاء النجاح والحلقة الأساسية في دعم الطلبة والنظام التعليمي.



وقال البابطين: تدرك Ooredoo مدى أهمية دعم الطلبة المتفوقين من مختلف الفئات العمرية نظرا للأثر الإيجابي والتحفيزي الذي يحدثه في أنفسهم، دافعة إياهم باتجاه اكتساب المزيد من العلم والمعرفة، ما يساهم في إنشاء جيل قادر على بناء مستقبل مشرق للكويت في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والعلمية والتكنولوجية، وهو ما يتماشى مع رؤية القيادة الحكيمة لكويت جديدة بحلول عام 2035.



وأكد البابطين على أن Ooredoo ستبقى بجانبهم في جميع مراحل حياتهم، سواء عبر خدماتها وحلولها الرقمية التي ستسهل عليهم عملية البحث العلمي في فترة دراستهم الجامعية أو عبر تمكينهم من البقاء على اتصال مع أفراد أسرتهم وأصدقائهم في مختلف أرجاء العالم.



ووعد الطلبة بأن تكون أبواب Ooredoo دائما مفتوحة أمام المواهب الوطنية والكوادر لتوفير الفرص التدريبية والوظيفية لمساعدتهم على تحقيق التفوق على الصعيد العملي أيضا.



والجدير بالذكر أنه منذ انطلاقتها، حرصت Ooredoo على دعم الطلبة في مختلف المراحل التعليمية، سواء داخل أو خارج الكويت، وذلك من خلال المشاركة في مناسباتهم والاحتفال بنجاحاتهم وتقديم جميع طرق الدعم المادي والمعنوي والأكاديمي لهم.