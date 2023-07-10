بداح العنزي



اعترض وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة على قرار المجلس البلدي تخصيص موقع لكل مزرعة لعرض وتسويق منتجاتها.



وتضمن كتاب الوزير الشعلة المرسل الى رئيس المجلس البلدي: نحيطكم علما بأننا اطلعنا على محضر اجتماع المجلس البلدي رقم 20/152023 لدور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثالث عشر المنعقد بتاريخ 29/5/2023 ونفيدكم بالتصديق على جميع القرارات الواردة فيه عدا القرار التالي فإننا نعترض عليه: القرار بشأن «الموافقة على الاقتراح المقدم من رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري بشأن تخصيص موقع لكل مزرعة لعرض وتسويق منتجاتها»،



لمزيد من الدراسة، لعدم وجود رد من الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بشأن شروط وضوابط فتح النشاط محل الاقتراح وتوطينه بالحيازات الزراعية الواقعة بالمناطق التابعة لها تمهيدا لتعديل الجداول الملحقة بلائحة تنظيم البناء.