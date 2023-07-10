عبدالكريم أحمد



ألغت محكمة الاستئناف حكما أوليا قضى بحبس معلم لمدة 15 سنة عن تهمة الشروع في قتل زميله بمدرسة واقعة في منطقة الجهراء، وقضت مجددا بالامتناع عن النطق بعقابه.



تدور أحداث القضية التي وقعت خلال شهر أكتوبر الماضي، حول خلاف شخصي بين معلمي تربية بدنية في المرحلة الابتدائية قاد لتشابكهما فتدخل زملاء لهما لفض مشاجرتهما ومحاولة الصلح بينهما، إلا أن أحدهما أحضر سكينا وقام بطعن زميله في أماكن متفرقة، منها صدره وبطنه، ما تسبب في إسعافه وإدخاله العناية المركز بحالة حرجة.



ويأتي هذا الحكم المخفف بعد إحضار المتهم تنازلا من المجني عليه دون أي مقابل، حيث سبق أن أعلن عن ذلك في مواقع التواصل الاجتماعي، مبينا أنه تنازل عن حقه من زميله «لوجه الله تعالى».