محمد الجلاهمة - سعود عبدالعزيز

أعلنت وزارة الداخلية أن عدد الوفيات من النصف الأول من العام الحالي ٢٠٢٣ وتحديدا منذ الأول من يناير حتى ٣٠ يونيو بلغ ١٦٠ حالة وفاة.



من جهة اخرى، كشفت الإحصائية الأسبوعية الصادرة عن الادارة العامة للمرور وتحديدا في الفترة ة من 1 حتى 7 الجاري، عن تحرير 34174 مخالفة وضبط 73 حدثا من دون رخصة سوق، كما تمت احالة 47 مخالفا للحجز التحفظي «النظارة» على خلفية ارتكاب مخالفات جسيمة وضبط 15 مخالفا لقانون الإقامة. كما تمت احالة 93 مركبة، و118 دراجة إلى كراج الحجز، وذلك لارتكاب قائديها مخالفات مرورية ضمن المادة 207 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور، كما تم ضبط 47 شخصا و21 مركبة مطلوبة.



من جهة أخرى، قامت الإدارة العامة للمرور امس ببث مجموعة من حوادث مرورية لدراجات توصيل الطلبات والتي التقطت بواسطة كاميرات المراقبة، وتبين من هذه الحوادث تجاوز القانون وعدم الالتزام بقواعد السير وتجاوز الإشارة الضوئية الحمراء.