محمد الجلاهمة



بالإنابة عن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد، افتتح رئيس قوة الإطفاء العام الفريق خالد المكراد صباح أمس مركز إطفاء «التحرير» في منطقة سعد العبدالله.



وذكر الفريق المكراد ان افتتاح المراكز الجديدة مستمر، ويتم حسب خطة قوة الإطفاء العام بافتتاح مراكز جديدة بالتزامن مع المناطق الجديدة لتقليل فترة الاستجابة للحوادث لتحقيق الأمن المجتمعي، لأن مراكز الإطفاء تعتبر صمام أمان لجميع المواطنين والمقيمين للحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم، مشيرا الى أن مركز إطفاء «التحرير» شيد بأحدث نظم البناء وبمواصفات حديثة تحتوي على كل ما يحتاج اليه منتسبو قوة الإطفاء العام لمزاولة مهنتهم بالشكل المطلوب وبما يغطي جميع حوادث المنطقة والمناطق القريبة منها. حضر الافتتاح نائب الرئيس لقطاع المكافحة وقطاع تنمية الموارد البشرية بالتكليف اللواء جمال ناصر ومدير إدارة الإنشاءات والصيانة العميد عبدالمحسن إبراهيم ومدير إدارة العلاقات العامة والإعلام العميد محمد إبراهيم ومدير إدارة إطفاء محافظة الجهراء بالإنابة العميد طارق حطاب.