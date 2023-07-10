عبدالله قنيص



فتحت أجهزة وزارة الداخلية تحقيقا في قضية النصب على مواطنة بمبلغ 14200 دينار سجلت في مخفر أبوفطيرة، وجار استدعاء المدعى عليها، فيما أكدت المجني عليها أنها سلمت المتهمة المبلغ على دفعتين بواقع 10000 دينار في شهر أغسطس 2022 ومبلغ 4200 دينار قبل شهر رمضان الماضي.



وكانت المجني عليها ذكرت أنها تعرفت على مواطنة أوهمتها بمشروع يدر أرباحا مجربة وربحا شهريا بقيمة 1000 دينار، وبالفعل تسلمت منها أرباحا في أكتوبر ونوفمبر وديسمبر بواقع 1000 دينار كل شهر، أي 3000 دينار.



ومضت المجني عليها بالقول: قبل حلول شهر رمضان طلبت مني المدعى عليها زيادة رأسمالها حتى يزيد الربح وبالفعل سلمتها مبلغا آخر عبارة عن 4200 دينار، مشيرة إلى أنها طلبت الأرباح، واذ بالمدعى عليها تماطل، وأخيرا قامت بتسليمها الشهر الماضي مبلغ 175 دينارا فقط كأرباح، وحينما طلبت أن تخرج من الشراكة وتسترد المال رفضت إعادة المبلغ، كما تجاهلت الرد على اتصالها.