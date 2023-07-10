محمد الجلاهمة ـ عبدالله قنيص



أسفر حادثان مروريان وقعا أمس وأمس الاول على الدائري السادس وطريق الوفرة عن وفاة مواطن و3 وافدين وإصابة 11 آخرين.



‏وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام أنه ورد بلاغ الى إدارة العمليات المركزية ظهر امس يفيد بوقوع حادث تصادم بين ثلاث مركبات على طريق الدائري السادس، ‏حيث وجهت مركز إطفاء الفروانية الى موقع البلاغ، وعند وصول الفرقة تبين أنه حادث تصادم بين ثلاث مركبات وقد أسفر الحادث عن وفاة 3 أشخاص وإصابة 8 آخرين، وتم التعامل مع الحادث وتسليم الموقع للجهات المختصة.



أما بالنسبة لحادث طريق الوفرة، فقد ذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام أنه ورد بلاغ الى إدارة العمليات المركزية مساء امس الاول يفيد بوقوع حادث تصادم بين مركبتين، حيث توجه مركز إطفاء الكوت الى موقع البلاغ. وذكرت قوة الاطفاء العام ان الحادث تسبب في وفاة مواطن وإصابة 3 آخرين.