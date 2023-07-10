أحمد خميس



التقى وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس في مبنى وزارة الداخلية صباح أمس مسؤولي وممثلي الحسينيات ودور العبادة، بحضور وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن العام اللواء عبدالله الرجيب وعدد من القيادات الأمنية المعنية.



‏وفي بداية اللقاء أكد الفريق البرجس أن تعليمات النائب الأول تقضي بتسهيل جميع الإجراءات المتعلقة بتأمين مجالس الحسينيات ودور العبادة.



‏وقد استمع الفريق البرجس إلى ملاحظات واقتراحات الحضور وتم طرح العديد من الأسئلة والاستفسارات، وتم الرد عليها بكل شفافية ووضوح، موجها القيادات الأمنية بأخذ ما يتواكب منها مع الخطة الأمنية وبما يسهم في تأمين كل الحسينيات وروادها، مشيدا بتعاون مسؤولي وممثلي الحسينيات وروادها خلال العام الماضي بما أسهم في نجاح عملية التأمين، ومتمنيا من الجميع المزيد من التعاون المستمر الذي يخدم الصالح العام. ‏وفي ختام الاجتمـاع، أشـاد مسؤولــو وممثلو الحسينيات بجهود وزارة الداخليــة، معربين عـن شكرهم وتقديرهم لرجال الأمن.