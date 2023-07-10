أعلنت الحكومة السورية إلغاء اعتماد هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) بسبب ما وصفته بـ«تقاريرها المضللة»، في خطوة نادرة بحق وسيلة إعلام دولية في البلد الذي مزقته الحرب.



وقالت وزارة الإعلام السورية في بيان إنه «نتيجة عدم التزام القناة بالمعايير المهنية وإصرارها على تقديم تقارير مسيسة ومضللة» تقرر «إلغاء اعتماد مراسل ومصور القناة».



كما ألغت السلطات اعتماد مراسل إذاعة «بي بي سي» في سورية.



من جانبه، قال متحدث باسم هيئة الإذاعة البريطانية إن «بي بي سي نيوز العربية تمارس صحافة مستقلة محايدة» وتتحدث «إلى الناس من مختلف الأطياف السياسية لإثبات الحقائق»، من دون أن يعلق مباشرة على الخطوة السورية.



وأضاف المتحدث في بيان «سنواصل تقديم أخبار ومعلومات محايدة لجماهيرنا في جميع أنحاء العالم الناطق بالعربية».



وأوردت وزارة الإعلام السورية أنه منذ اندلاع الحرب عام 2011 «تعمدت قناة بي بي سي... من وقت لآخر تقديم معلومات وتقارير غير موضوعية ومزيفة عن الواقع السوري».



ويأتي قرار إلغاء الاعتماد بعد نحو عشرة أيام من نشر «BBC» تحقيقا، بالشراكة مع شبكة الصحافة الاستقصائية «OCCRP» بعنوان «دولة المخدرات».