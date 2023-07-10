أعلنت حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا ومقرها طرابلس أن نظيرتها الإيطالية أبلغتها برفع الحظر الجوي المفروض على الطيران المدني الليبي بعدما استمر نحو عشر سنوات.



وأوضحت حكومة طرابلس في إيجاز صحافي أنه سيتم استئناف الرحلات بين البلدين ابتداء من سبتمبر المقبل.



وقال بيان الحكومة الليبية إن السلطات في كل من ليبيا وإيطاليا اتفقت على تشغيل الرحلات بواسطة شركة طيران واحدة من كل دولة.



وقال رئيس الوزراء الليبي عبدالحميد الدبيبة على تويتر «أبلغتنا الحكومة الإيطالية بقرارها رفع حظرها الجوي المفروض على الطيران المدني الليبي منذ 10 سنوات لتستأنف الرحلات في سبتمبر القادم. أشكر رئيسة الوزراء جورجا ميلوني وأثمن جهود قطاع المواصلات واللجنة المشكلة لذلك، وكل من ساهم في تحقيق هذه الانفراجة لتسهيل التنقل على مواطنينا».



وجاء القرار عقب اجتماع بين مسؤولين ليبيين وإيطاليين وبعد أن ناقشت لجنتان فنيتان من الجانبين نتائج زيارة ميدانية في مايو الماضي تتعلق «بفحص إجراءات السلامة في المطارات الليبية».



ويفرض الاتحاد الأوروبي منذ نهاية العام 2014 حظرا على مرور الطائرات التابعة لشركات الطيران الليبية فوق الأجواء الأوروبية، لمخاوف متعلقة بضوابط السلامة والأمن، عقب الانقسام السياسي الحاد قبل نحو عشرة أعوام والذي ادى الى نشوء حكومتين في غرب ليبيا وشرقها.



وأجرت السلطات الليبية المتعاقبة طيلة الأعوام الماضية، مباحثات مع الأوروبيين وخصوصا جيرانها إيطاليا ومالطا واليونان، بهدف رفع حظر الطيران المباشر من العاصمة طرابلس إلى عواصم الدول الثلاث.



ويوجد حاليا عدد قليل من شركات الطيران التي تسير رحلات جوية من وإلى ليبيا، البلد الذي يعانى من الفوضى والصراع منذ أكثر من عقد عقب سقوط معمر القذافي في 2011.