بيروت ـ منصور شعبان



رأى البطريرك الماروني بشارة الراعي ضرورة «الالتزام بقرار القضاء بملف القرنة السوداء لأننا نحترم الدولة ومؤسساتها والأجهزة الأمنية لأنها وحدها تسهر على جميع المواطنين من دون تمييز».



وقال الراعي، خلال قداس في الديمان لراحة نفس مالك وهيثم طوق، «المطلوب رفع أيدي السياسيين وتدخلاتهم التي تعيق عمل الأجهزة الأمنية المكلفة تنفيذ الأحكام القضائية والقرارات الإدارية ووقف الأعمال فوق أرض القرنة السوداء أو في باطنها وخصوصا المتعلقة بالمياه عملا بالقوانين التي تمنع التعاطي بالمياه متى كانت على ارتفاع يتجاوز الألفي متر».



وأضاف الراعي أن «عدم تطبيق القرارات القضائية والإدارية ناتج عن تدخلات سياسية معروفة ومألوفة على حساب دولة القانون والمؤسسات وهيبتها ولو طبقت هذه القرارات في وقتها لما كانت استمرت المشكلة بنتائجها المأساوية».



وتابع «التعنت في إبقاء الفراغ في الرئاسة أوصل إلى نتيجة حتمية تسمى بالمجلس النيابي بـ «تشريع الضرورة» وفي حكومة تصريف الأعمال «تعيينات الضرورة» وهذا يهدم المؤسسات الدستورية والعامة ويفقدها ثقة الشعب والدول بها وهذه جريمة يرتكبها كل الذين يعطلون عملية انتخاب رئيس للجمهورية رغم وجود مرشحين قديرين».



واعتبر الراعي أن «الشغور الذي يطال المجلس العسكري في المؤسسة العسكرية والذي إذا استمر قد تكون له مفاعيل سلبية جدا ليس فقط على المؤسسة بل أيضا على الوضع الأمني في لبنان ككل».



هذا وقد توجه البطريرك الراعي الى النواب، قائلا: يوجد لديكم مرشحان مارونيان محترمان لرئاسة الجمهورية، فادخلوا المجلس النيابي وانتخبوا واحدا منهما رئيسا وفقا للدستور الذي ينص في مقدمته على أن «لبنان جمهورية ديموقراطية برلمانية»(ج). فإذا لم ينتخب أحد منهما بعد 3 دورات متتالية على الأقل، فاحتراما لكرامتهما، عندئذ تتحاورون لإيجاد مرشح ثالث غيرهما. ويكفيكم إضاعة الوقت والمؤسسات تتساقط الواحدة تلو الأخرى بانتظار الإلهام من الخارج كقاصرين.



وتابع «فيا أيها السادة في المجلس النيابي والحكومة، إن الضرورة الأولى والأخيرة ومفتاح حل كل عقدكم هما في انتخاب رئيس للجمهورية. وإن لم تفعلوا، فإنكم تقترفون جريمة الخيانة العظمى بحق الدولة والشعب، والخيانة هي أم كل الجرائم».



من جهته، قال متروبوليت بيروت للروم الارثوذكس المطران إلياس في عظة الأحد «لو كانت الحدود واضحة بين المناطق والعقارات والمشاعات هل كان المواطنون يتقاتلون ويقتلون بسبب النزاعات على الحدود وعلى المياه؟ لم لا تقوم الإدارات المختصة بتحديد ملكية العقارات وبترسيم الحدود، كل الحدود، ليعيش الجميع بسلام؟».



وقال «على الدولة أن تعي مخاطر إهمال ما يطال حياة الناس لأن الإهمال قد يؤدي إلى جريمة، وعدم محاسبة المجرمين يؤدي إلى الفوضى وربما أبعد».