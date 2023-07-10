ذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام أنه ورد بلاغ الى إدارة العمليات المركزية فجر اليوم الاثنين يفيد بوجود حريق بمطبخ في شقة بعمارة بمنطقة الفروانية

وأوضحت الإدارة أن إدارة العمليات المركزية وجهت مركزي إطفاء الفروانية وصبحان إلى موقع البلاغ، وعند وصول الفرق تبين أنه انفجار ناتج عن تسرب غاز الطبخ في مطبخ شقة بالدور الارضي مما تسبب في انهيار المطبخ والغرفة المجاورة له ، وعلى الفور، تم إخلاء العمارة والتعامل مع الحادث و أسفر عن إصابة 4 اشخاص، وتم تسليم المصابين إلى الطوارئ الطبية .