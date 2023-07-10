عاطف رمضان

أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية عن جهوزيتها للاستلام الجزئي لعدد من المباني العامة في بعض ضواحي مدينة المطلاع السكنية بالإضافة إلى خدمات البنية التحتية لمركز الضاحية.



وأشارت المؤسسة في بيان لها الى أنها شكلت لجان استلام ابتدائية للأعمال المقررة خلال شهر يوليو الجاري والتي تشمل 8 مبان وخدمات البنية التحتية لمركز الضاحية.



وذكرت أنها من المقرر أن تتسلم الشهر الجاري خدمات البنية التحتية لمركز الضاحية N11، إضافة إلى مبنى مركز إطفاء بالمنطقة الحكومية MDI، لافتة إلى أن من المباني المقرر استلامها: مركز صحي عام، وسوق مركزي، مخفر شرطة، مسجد جامع، سكن لإمام ومؤذن في القطعة 5 من الضاحية N11، إلى جانب مبنى مدرسة ثانوية وروضة في القطعة الثانية في القطاع ذاته.