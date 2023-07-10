استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بقصر بيان صباح اليوم رئيس مجلس الأمة أحمد عبدالعزيز السعدون.

كما استقبل سمو ولي العهد بقصر بيان صباح اليوم رئيس مجلس الأمة أحمد عبدالعزيز السعدون وأعضاء مكتب المجلس لدور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي السابع عشر كلا من نائب رئيس مجلس الأمة محمد براك المطير وأمين سر المجلس د. مبارك حمود الطشه ومراقب المجلس د. محمد هادي الحويلة ورئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية مهند طلال الساير ورئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية شعيب شباب المويزري ورئيس لجنة الأولويات عبدالله فهاد العنزي وأمين عام مجلس الأمة خالد سعد أبو صليب وذلك بمناسبة تشكيل هيئة المكتب.