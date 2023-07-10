التقى الرئيس الأميركي جو بايدن مع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك في «10 داونينغ ستريت» حيث تباحثا خصوصا في ملف دعم أوكرانيا عشية قمة بالغة الأهمية لحلف شمال الأطلسي في فيلنيوس.

وصافح بايدن مبتسما سوناك لدى وصوله إلى مقر رئاسة الوزراء البريطانية الذي مدت أمامه للمناسبة سجادة حمراء، ثم وقف لبرهة أمام كاميرات المصورين.

وترمي هذه الزيارة إلى إبراز الصداقة القائمة بين البلدين، حيث أشار البيت الأبيض إلى أن بايدن يرغب في «تعزيز علاقته القوية» مع المملكة المتحدة، بينما يرى «داونينغ ستريت» أن زيارة الرئيس الأميركي «تشهد على العلاقات القوية» بين البلدين.

والتقى سوناك وبايدن خمس مرات في الأشهر الأخيرة، إلا أن غياب الرئيس الأميركي عن تتويج الملك تشالز الثالث الذي حضرته السيدة الأولى جيل بايدن نيابة عنه في مايو الماضي، وانتقاداته للطريقة التي تعاملت بها لندن مع وضع أيرلندا الشمالية بعد «بريكست»، أثارا انتقادات في المملكة المتحدة.

لكن خلال زيارة رئيس الوزراء البريطاني إلى واشنطن في يونيو الماضي، أكد بايدن أن أميركا ليس لديها «حليف أقرب» من المملكة المتحدة.