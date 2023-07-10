وصل الرئيس الأميركي جو بايدن إلى قلعة وندسور، حيث التقى الملك تشالز الثالث للمرة الأولى منذ تتويجه في شهر مايو الماضي.

وبعدما عقد اجتماعا مقتضبا مع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك أكدا خلاله على متانة العلاقات الثنائية، التقى بايدن الملك تشالز الذي كان في استقباله في قلعة وندسور، حيث احتسيا الشاي معا، وذلك عشية قمة مهمة لحلف شمال الأطلسي في ليتوانيا سيطرح خلالها تعزيز الدعم الغربي لأوكرانيا.

وفي المقر الملكي غرب لندن، تحدث الزعيمان بشكل أساسي عن البيئة وهو موضوع يشغل الملك تشالز منذ وقت طويل.

وهذا اللقاء هو الأول بين بايدن وتشالز منذ تتويج الملك.

وكان بايدن وزوجته جيل قد حضرا سابقا جنازة الملكة إليزابيث الثانية التي توفيت في 8 سبتمبر الماضي.