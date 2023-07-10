عقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لاڤروڤ اجتماعا مع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي في موسكو، في إطار الحوار الاستراتيجي بين روسيا ودول المجلس بمشاركة وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله.

وأكد لاڤروڤ، في مستهل الاجتماع، أن لدى روسيا ودول مجلس التعاون الخليجي كل الإمكانات لتطوير التعاون على أساس استراتيجي ومنهجي.

وأشار إلى أن المشاركين في حوار مجلس التعاون الروسي ـ الخليجي سيتبنون بيانا مشتركا عقب الاجتماع المنعقد في مقر وزارة الخارجية الروسية بموسكو.

وفي ختام جلسة الحوار، عقد لاڤروڤ مؤتمرا صحافيا بمشاركة نظيره العماني بدر البوسعيدي، وأمين عام مجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي، أكد فيه ان موسكو ترحب بتطوير العلاقات بين السعودية وإيران في خطوة تنعكس إيجابا على المنطقة، مشيرا الى ان نمو التعاون المالي بين روسيا ودول مجلس التعاون الخليجي إلى 11 مليار دولار.

وكان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي أكد أن موقف مجلس التعاون لدول الخليج العربية من الأزمة الروسية ـ الأوكرانية ينسجم مع مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والحفاظ على النظام الدولي القائم.

وأضاف البديوي، في كلمة خلال الاجتماع الوزاري امس، ان دول مجلس التعاون تدعم النظام الدولي القائم على احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها واستقلالها السياسي وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

وأكد ان دول المجلس تدعم جميع جهود الوساطة الرامية الى حل الأزمة سياسيا وتغليب لغة الحوار وتسوية النزاع من خلال المفاوضات، لافتا الى أهمية الجانب الإنساني لهذه الأزمة بما في ذلك المساعدات الإنسانية للمتضررين.

بدوره، أكد وزير خارجية عمان رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بدر البوسعيدي مركزية القضية الفلسطينية، مشيدا بمواقف الحكومة الروسية إزاء هذه القضية.

وقال البوسعيدي، في كلمته خلال الاجتماع، ان «هناك ضرورة استراتيجية لحل القضية الفلسطينية وإنهاء واحد من النزاعات في المنطقة».

وأضاف «اننا نتابع باهتمام التطورات الجارية في جمهورية السودان»، معربا عن بالغ القلق للوضع الإنساني والأمني هناك، وأكد في هذا السياق ضرورة التوصل الى تهدئة وتغليب لغة الحوار وتوحيد الصف ووقف معاناة الشعب السوداني والمحافظة على مؤسسات الدولة السودانية والحيلولة دون التدخل الخارجي في الشأن السوداني.