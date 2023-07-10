المشروع سيعالج السلبيات الموجودة حالياً والتي تؤثر على قيمة المنطقة والجدوى الاقتصادية لها

أكد مدير مشروع المباركية حسن الكندري أن التكلفة الاجمالية لمشروع تطوير منطقة المباركية ستبلغ 55 مليون دينار لمجموع مساحات مبنية نحو 131 ألف متر مربع منها 21 ألفا للمساحات التجارية.

وأضاف الكندري في كلمة له على هامش عرض للمشروع قدمه خلال جلسة المجلس البلدي أنه سيتم تطويره بالكامل من خلال طرح استثماري بمزايدة للقطاع الخاص، حيث تعد منطقة المباركية من أهم المناطق التراثية والتجارية في الكويت وعلى مستوى الخليج.

وأكد حرص البلدية التي تعد الجهة المنوطة بالأسواق وتأسيسها على متابعة الأسواق وتطويرها والاشراف عليها ليكون ذلك التطوير وفق أسس هندسية عبر مكاتب هندسية ذات خبرة، لافتا الى ان المشروع سيعالج السلبيات الموجودة حاليا التي تؤثر على قيمة المنطقة والجدوى الاقتصادية لها، مؤكدا الحرص على الرجوع إلى الدراسات التي تم عملها سابقا ابتداء من الصور الجوية والمخططات الهيكلية للكويت.

وبين ان من تلك الدراسات السابقة دراسة لمدينة الكويت عام 1969 للمستشار الايطالي البريكو بلجيوجوسو، مشيرا الى ان منطقة المباركية حاليا ترتكز على عدة مواقع وهي شوارع الصرافين والبنوك والاسواق القديمة والشعبية وأسواق اللحوم والخضار، لافتا الى ان البلدية اعتمدت على ثلاثة معايير رئيسة للتطوير وهي المعيار الاجتماعي والاقتصادي والبيئي، حيث أخذت تلك العوامل بالاعتبار والاستناد للتصميم الحديث لمنطقة المباركية وشوارعها المتصلة بباقي مناطق الكويت.

وتابع: ان الفكرة الرئيسة من تطوير المنطقة هي الاستغلال الأمثل لجميع مناطق المباركية وحديقة البلدية؛ لأن هناك العديد من الاماكن الراكدة التي لا يوجد بها زوار، حيث ان إقبالهم حاليا فقط بالقرب من كشك مبارك وبراحة البحر، مشيرا الى انه وبحسب المشروع سيتم منع دخول السيارات في منطقة المباركية بكاملها الا من خلال سراديب تحت الارض اعتمادا على الدراسة المرورية لوزارة الداخلية ولكي تصبح مداخل ومخارج المباركية على أطراف المنطقة.

وذكر أن الزائر لمنطقة المباركية سيدخل ويخرج من خلال مداخل رئيسية بالقرب من حديقة البلدية أو مواقف براحة البحر أو مواقف بنك الخليج أو المدخل المقابل لمدرسة القبلة، وعبر تلك السراديب يتوجه الى مواقف السيارات القريبة من المكان الذي يقصده الزائر بزيارته.

وأشار إلى أنه سيتم استغلال المواقع غير المستخدمة حاليا لتكملة المكونات والعناصر الحديثة بالمنطقة ومنها فندق «بوتيك» ومسجد ومتحف الإمام عبدالرحمن الفيصل مؤسس المملكة العربية السعودية، إضافة الى عدد من المباني التجارية.