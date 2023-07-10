تلقى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد الفهد دعوة من نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد لحضور فعاليات النسخة 18 من معرض دبي للطيران الذي سيقام خلال شهر نوفمبر المقبل.



وقالت وزارة الدفاع في بيان صحافي إن الشيخ أحمد الفهد تسلم الدعوة خلال استقباله مساء أمس سفير دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لدى البلاد د.مطر النيادي.



وأوضحت أن وزير الدفاع أعرب خلال اللقاء عن شكره وتقديره للشيخ محمد بن راشد على هذه الدعوة الكريمة التي تعكس عمق العلاقات التاريخية الراسخة والروابط الأخوية المتينة التي تجمع البلدين الشقيقين.



وأفادت بأنه جرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية وبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك واستعراض سبل تعزيز أواصر التعاون والعمل بين البلدين الشقيقين.