نجح الصربي نوفاك ديوكوفيتش في التأهل الى ربع نهائي بطولة ويمبلدون للتنس للمرة السادسة على التوالي بفوزه الصعب امس على الپولندي هوبيرت هوركاش بثلاث مجموعة لمجموعة، ويحقق الانتصار رقم 43 له تواليا في البطولة، ويلتقي بذلك مع الروسي اندريه روبليف. وفك الروسي دانييل مدفيديف الثالث عالميا عقدته في البطولة وبلغ ربع النهائي للمرة الأولى، مستفيدا من انسحاب منافسه التشيكي ييري ليهيتشكا بسبب الإصابة. وسيلتقي في ربع النهائي مع الأميركي كريستوفر يوبانكس الذي حقق مفاجأة بعد تخطيه اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس بثلاث مجموعات لمجموعتين بعد مُباراة مُثيرة، ليتأهل الى ربع النهائي الأول بمسيرته الاحترافية في بطولات الغراند سلام.



ولدى السيدات، تأهلت الكازاخية إيلينا ريباكينا «حاملة اللقب» إلى الدور ربع النهائي، بعد انسحاب منافستها البرازيلية بياتريز حداد مايا بسبب الإصابة خلال مواجهتهما بالدور الرابع أمس، كما تأهلت المصنفة أولى عالميا الپولندية إيجا شفيونتيك إلى الدور ذاته، بعد فوزها بشق الأنفس على السويسرية بليندا بينسيتش. وأطاحت الأوكرانية إيلينــــا سفيتولينـــــا بالبيلاروسية فيكتوريا أزارينكا، من الدور الرابع، بمجموعتين مقابل واحدة بواقع (2-6) و(6-4) و(7-6)، في غضون ساعتين و46 دقيقة.



وضربت سفيتولينا موعدا بذلك في ربع النهائي مع شفيونتيك.



إلى ذلك، انتقدت أزارينكا مجموعة من جماهير بطولة ويمبلدون ووصفتهم بأنهم غير «عادلين»، وذلك بعد أن تعرضت لصيحات استهجان خارج الملعب عقب مباراتها مع سفيتولينا. وشكلت المباراة أول مواجهة بين لاعبة من روسيا أو بيلاروسيا أمام لاعبة أوكرانية في بطولة ويمبلدون، التي شهدت نسختها العام الماضي حظر مشاركة لاعبي روسيا وبيلاروس بسبب أزمة الغزو الروسي لأوكرانيا. وحظيت سفيتولينا بدعم هائل من الجماهير الحاضرة خلال المباراة.