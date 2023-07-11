أحرز فريق تويوتا جازو للسباقات TGR نتيجة تاريخية للعام الثاني على التوالي ضمن رالي سفاري كينيا الأسطوري بالفوز بالمراكز الأربعة الأولى، إذ حقق السائق سيباستيان أوجييه فوزا كاسحا بالمركز الأول على متن مركبة تويوتا GR يارس رالي 1 الـ «هايبرد» الكهربائية التي تحمل الرقم 17. وانضم إليه على منصة التتويج كل من كالي روفانبيرا وإلفين إيفانز اللذين حققا المركزين الثاني والثالث على التوالي، إلى جانب تاكاموتو كاتسوتا، الذي جاء في المركز الرابع على متن مركبة تويوتا GR يارس رالي 1 الـ «هايبرد» الكهربائية التي تحمل الرقم 18.



يمثل هذا الفوز الانتصار الحادي عشر لتويوتا في رالي سفاري كينيا، والمرة الثانية على التوالي التي تحقق فيها تويوتا المراكز الأربعة الأولى في السباق ذاته ضمن بطولة العالم للراليات WRC منذ العام 1993. ويشتهر رالي كينيا بكونه أكثر السباقات تحديا وصعوبة نتيجة اختلاف التضاريس وتنوعها.



ويعد هذا الفوز الثالث في هذا الموسم من أصل خمس مشاركات حتى الآن بالنسبة للسائق أوجييه مع مساعده فينسنت لاندايس. وبعد أن سجل ثالث أفضل وقت في مرحلة «باور» الأخيرة وحصل على ثلاث نقاط إضافية، عزز روفانبيرا صاحب المركز الثاني من تقدمه في البطولة من 25 إلى 37 نقطة. ويحتل إيفانز الآن المركز الثالث في الترتيب، برصيد 41 نقطة، وأظهر كاتسوتا، صاحب المركز الرابع، أداء قويا في الرالي بدعم من «برنامج تحدي تويوتا جازو للسباقات في بطولة العالم للراليات»، واعتلى منصة التتويج للمرة الثالثة على التوالي في كينيا وحقق أفضل فوز له في هذا الموسم حتى الآن.



ومع العرض الرائع الذي قدمه الفريق في هذا العام، أصبحت تويوتا أول مصنع يحقق هذا الإنجاز في نفس الجولة من بطولة العالم للراليات في ثلاث راليات منفصلة، أو في موسمين متتاليين من الرالي، مما يعزز صدارتها فئة المصنعين في البطولة إلى 42 نقطة.



وبهذه المناسبة، قال أكيو تويودا رئيس فريق تويوتا جازو للسباقات: «منذ عودة رالي سفاري إلى جدول بطولة العالم للراليات، أكملنا عاما آخر من النتائج الرائعة، إذ حققنا ثلاثة انتصارات متتالية وأنهينا السباق بتحقيقنا الفوز بالمراكز الأربعة لعامين متتاليين. أود أن أتوجه بالشكر إلى جميع السائقين ومساعديهم والميكانيكيين والمهندسين وجميع أعضاء الفريق».