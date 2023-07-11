القاهرة - هالة عمران



ذكرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن مكتب التنسيق يبدأ أعماله عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة مباشرة، وذلك خلال الفترة من 15 الى 27 يوليو الجاري.



وأوضحت الوزارة في بيان امس أنه سيتم تنظيم اختبارات القدرات للطلاب الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة لها، وفقا لشروط وقواعد القبول الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات، وذلك خلال الفترة السابق ذكرها.



وأضافت أنه تيسيرا على أبنائنا الطلاب، وفي إطار منظومة الحكومة الإلكترونية وما نشهده من تحول رقمي في جميع المجالات والخدمات التي تقدمها الدولة بجميع أجهزتها، تمت إتاحة الفرصة أمام الطلاب لتسجيل رغباتهم في أداء اختبارات القدرات إلكترونيا عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت.



وتابعت أن الكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات، هي الفنون الجميلة (فنون - عمارة)، والفنون التطبيقية بجامعات (حلوان - دمياط - بنها - بني سويف)، والتربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان، والتربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان، والتربية الفنية جامعة المنيا، والتربية الرياضية، والتربية النوعية شعبتا (التربية الفنية - التربية الموسيقية)، وشعبة المسرح التربوي بكلية التربية النوعية جامعة المنصورة، وشعبتا التربية الفنية بكليتي (التربية بالإسماعيلية جامعة قناة السويس - التربية بجامعة السويس)، وكلية التربية بالإسماعيلية (شعبة التربية الموسيقية) جامعة قناة السويس.



ولفتت الوزارة إلى أنه سيتم تسجيل المواعيد، واختيار الكليات وأماكن أداء اختبارات القدرات المؤهلة لها، وذلك عن طريق خدمة التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت على الموقع التالي: https://tansik.digital.gov.eg وأشارت إلى خطوات التسجيل لاختبارات القدرات عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت، حيث يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق الإلكتروني الموضح بعاليه، ثم يدخل إلى صفحة تسجيل اختبارات القدرات على هذا الموقع، ويقوم الطالب ببدء عملية التسجيل لأداء اختبارات القدرات، وذلك باستخدام الرقم القومي، ورقم الجلوس الخاص بالطالب، تظهر للطالب بياناته الشخصية التي تتضمن (رقم الجلوس - اسم الطالب - الرقم القومي - المحافظة - الإدارة التعليمية التابع لها الطالب - المدرسة - الشعبة التي درسها الطالب «علمية - هندسية - أدبية»)، وعلى الطالب التأكد من صحة البيانات المدونة على موقع التنسيق الإلكتروني الخاصة بالطالب.



وعقب ذلك تظهر للطالب قائمة بأنواع اختبارات القدرات المتاحة للطالب، والكليات والأماكن المخصصة لأداء هذه الاختبارات، والمواعيد المحددة للطالب، ويقوم الطالب باختيار نوع القدرات، والمواعيد، وسيتم تحديد الموعد الذي سوف يتوجه به إلى الكلية، وعقب انتهاء الطالب من عملية التسجيل، يقوم بطباعة إيصال يشمل أنواع القدرات التي أبدى الرغبة في أدائها والمواعيد وأماكن أداء هذه الاختبارات بالكليات التي قام الطالب بتسجيلها على موقع التنسيق الإلكتروني.



وأكدت الوزارة التزام الكليات المعنية بعقد امتحانات القدرات في المواعيد المحددة، بجانب التزامها بإرسال وإدخال نتائج الامتحانات مباشرة من خلال الصفحة المخصصة للكلية على موقع التنسيق الإلكتروني، وذلك لجميع الطلاب اللائقين من المتقدمين لهذه الاختبارات، بعد التأكد من صحة رقم الجلوس واسم الطالب، حتى لا تحدث أخطاء بالنتائج.



وتابعت أنه من المقرر أن يتم تزويد برنامج التنسيق بأسماء وبيانات الطلاب الذين اجتازوا هذه الاختبارات ليتم الترشيح بناء عليها، وتكون الكليات مسؤولة مسؤولية كاملة عن هذه النتائج في خلال الفترة الزمنية المخصصة لذلك، حيث لن يعتد بأي نتائج أخرى بعد إغلاق موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل الطلاب اللائقين في هذه الاختبارات.



وتجرى الامتحانات في المواعيد المقررة مرة واحدة لكل نوع من أنواع تلك القدرات، ولا يسمح للطالب الراسب فيها بأداء اختبارات قدرات مرة أخرى، سواء بنفس الكلية أو بكلية أخرى، ولن يعتد بأية إفادة ورقية تمنحها الكليات بنتيجة امتحانات القدرات، حرصا على الشفافية مع أبنائنا الطلاب.



وأشارت إلى أن الأوراق المطلوبة عند أداء الاختبارات بالكلية هي رقم جلوس الطالب في الثانوية العامة، وصورة منه لكل اختبار من اختبارات القدرات التي يرغب في أدائها، وصورة شخصية واحدة لكل اختبار من الاختبارات، عدا اختبارات قدرات التربية الرياضية التي تتطلب صورتين شخصيتين بالنسبة للراغبين في أداء هذه الاختبارات.



وأوضحت أن هذه المرحلة مقصورة على طلاب الثانوية العامة المصرية فقط، وسيتم الإعلان لاحقا عن مواعيد إجراء اختبارات القدرات بالنسبة للطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة (العربية - الأجنبية)، ودبلوم المعاهد الفنية الصناعية، والمدارس الفنية الصناعية نظام (5 - 3) سنوات في ضوء شروط وقواعد القبول، وذلك بعد ظهور نتائج هؤلاء الطلاب.