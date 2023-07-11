بيروت ـ جويل رياشي



بدعوة من المكتبة العامة في بلدية الخنشارة والجوار، عقد لقاء قدمت خلاله د.شيرين الرياشي رئيسة قسم علم البيانات في «تشالز كلينكرد» في بريطاينا محاضرة عن الذكاء الاصطناعي في قاعة المكتبة الرئيسية، حضرها جمع من الاهالي والشباب والمهتمين بالتكنولوجيا.



وتطرقت المحاضرة إلى أحدث التطورات في مجال الذكاء الاصطناعي وتأثيره على حياتنا اليومية.



بدأت الرياشي بتوضيح المفهوم العام للذكاء الاصطناعي وكيفية تعريفه، ثم تناولت تاريخ تطوره مستعرضة الابتكارات الرئيسية والتقنيات المستخدمة في هذا المجال.



وتحدثت عن تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الحياة اليومية وتأثيرها على الصناعة والتجارة والصحة والتعليم وغيرها من المجالات. وأشارت إلى أن الذكاء الاصطناعي يمتلك القدرة على تحليل كميات ضخمة من البيانات بشكل أسرع من البشر، مما يمكنه من اتخاذ قرارات ذكية وتوفير حلول مبتكرة للمشاكل الكبرى التي تواجهنا في العالم الحديث.



وتميزت المحاضرة بتسليط الضوء على المسائل الأخلاقية والتحديات التي يثيرها التطور السريع للذكاء الاصطناعي، وتطرقت إلى قضايا الخصوصية والتأثير الاجتماعي، مشيرة إلى ضرورة وجود إطار تنظيمي وأخلاقي للتأكد من استخدام الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول وفعال.



في الجزء الأخير من المحاضرة، تحدثت الرياشي عن مستقبل الذكاء الاصطناعي وتوقعاته المثيرة، مشيرة إلى أننا قد نشهد تطورات هائلة في هذا المجال مما قد يؤدي إلى تغيير جذري في شتى جوانب حياتنا.



وانتهت المحاضرة بجلسة أسئلة وأجوبة حيث تمكن الحاضرون من طرح استفساراتهم وتبادل الأفكار والمناقشات مع المحاضرة.