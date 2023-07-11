بيروت - خلدون قواص



أكد مفتي لبنان الشيخ عبد اللطيف دريان أن المحافظة على الأمن لا تقل أهمية عن الاقتصاد الذي هو عصب الحياة، وأبدى أمام زواره خشيته من فوضى مالية بعد انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي هدد نوابه بالاستقالة إذا لم يتم تعيين حاكم جديد، مطالبا بمعالجة فورية لا تحتمل الانتظار إما بالإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية أو باستمرار نواب الحاكم في تحمل مسؤولياتهم الوطنية ليقضي الله أمرا كان مفعولا.



ودعا المفتي دريان الى حماية المؤسسات العسكرية والأمنية في لبنان بملء الشواغر في بعض مراكزها لتعزيز عملها المشهود له وعدم التدخل في شؤونها، مشيرا الى أن حفظ الأمن في لبنان يقع على عاتق الجيش وقوى الأمن الداخلي والقوى الأمنية الأخرى التي تسهر على امن الوطن والمواطن وتوفير أجواء الطمأنينة والأمان، واعتبر أن لولا الوعي والحكمة والمسؤولية الوطنية التي تمتاز بها هذه المؤسسات وقياداتها لدخل البلد في أتون الفتن الداخلية في القرنة السوداء وعكار وقبلها في خلدة والطيونة وغيرها من المناطق اللبنانية.



ورأى أن الجيش الحامي للوطن ولحدوده في مواجهة العدو الإسرائيلي ينبغي دعمه في شتى المجالات.



واستقبل المفتي دريان قائد الجيش العماد جوزاف عون على رأس وفد من الضباط، وقدم العماد عون لسماحته التهاني بعودته من الحج وكانت مناسبة تم التشاور فيها بالشؤون التي تهم أمن الوطن والمواطن، وأطلعه على المهام التي قام ويقوم بها الجيش في معالجة القضايا الأمنية في العديد من المناطق اللبنانية من تفلت أمني، وتمنى سماحته لقائد الجيش التوفيق ومزيد من النجاح في مهامه الوطنية.



والتقى المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، وجرى البحث في الشؤون العامة، والمهام التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي للمحافظة على الأمن، وأثنى سماحته على الجهود التي يقوم بها اللواء عثمان في إدارة هذه المؤسسة الأمنية التي هي الضمانة للأمن والسلم الأهلي في لبنان.