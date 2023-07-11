أعلن الجيش الإسرائيلي أمس، اقامة مناورات عسكرية جوية، في المنطقة الشمالية من مرتفعات الجولان السوري المحتل، بالشراكة مع قوات أميركية.



وذكر أن المناورات بدأت الليلة الماضية، وستتضمن عدة سيناريوهات، منها مهاجمة أهداف ذات عمق استراتيجي، وتحقيق التفوق الجوي في الفضاء والدفاع السيبراني، ضد مجموعة متنوعة من التهديدات.



وبموجب المناورات التي ستستمر حتى الخميس المقبل، ستجرى عمليات تزود بالوقود في الجو، باستخدام طائرات التزود بالوقود الأميركية، وبمشاركة طائرة للتزود بالوقود من طراز KC46، لمواصلة وتعزيز التعاون العملياتي بين الجيوش، وكجزء من سلسلة تدريبات للجيش الإسرائيلي مع القيادة المركزية للجيش الأميركي.



أوضح الجيش الإسرائيلي عبر «تويتر»، أن التخطيط للمناورات جرى مسبقا، كجزء من خطة التدريب للعام الحالي.



من جانبها، اعتبرت صحيفة «جيروزاليم بوست»، أن المناورات تهديد مبطن لإيران، على اعتبار أن الجيش الإسرائيلي أشار إلى الحالات التي يكون فيها النزاع «على مسافة»، وهي عبارة تستخدم كثيرا للإشارة إلى إيران.



وربط الجيش الإسرائيلي المناورات الحالية بأخرى أجراها مطلع العام، وكانت رسالة واضحة إلى مرشد «الثورة الإسلامية» علي خامنئي حول القوة الهجومية التي يمكن أن تظهرها الولايات المتحدة وإسرائيل بشكل مشترك، في حال نشوب صراع أو تخطي حدود مع البرنامج النووي الإيراني، وفق الصحيفة.