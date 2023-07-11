تكليف الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما بطباعة مائة ألف نسخة من المصحف الشريف مترجمة إلى اللغة السويدية

التنسيق بين «الهيئة» و«الخارجية» لتوزيع نسخ القرآن في السويد للتأكيد على سماحة الدين الإسلامي ونشر المبادئ والقيم الإسلامية والتعايش الإيجابي بين البشر جميعاً

المجلس اطلع على إجراءات «الاستثمار المباشر» لتنفيذ مشروع المناطق الاقتصادية وتخصيص القسائم التجارية في كل مناطق الكويت وإدارة المناطق الحرة



عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي صباح أمس في قصر السيف برئاسة رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح. وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عيسى الكندري بما يلي:



بمناسبة قرب حلول رأس السنة الهجرية الجديدة 1445هـ، يتقدم رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح باسمه وباسم أخته وإخوانه الوزراء بخالص التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد وإلى الشعب الكويتي الكريم، سائلا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على الكويت والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.



ونظرا لوقوع عطلة رأس السنة الهجرية يوم الأربعاء الموافق 19/7/2023 ووقوع يوم الخميس الموافق 20/7/2023 بين عطلتين، قرر مجلس الوزراء اعتبار يوم الأربعاء الموافق 19/7/2023 يوم عطلة ويوم الخميس الموافق 20/7/2023 يوم راحة تعطل فيه الأعمال في الوزارات والمؤسسات والهيئات والأجهزة والجهات الحكومية على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الأحد الموافق 23/7/2023، أما الأجهزة ذات طبيعة العمل الخاصة فتحدد عطلتها بمعرفة الجهات المختصة بشؤونها مراعاة للمصلحة العامة.



وبناء على توجيهات رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، فقد قرر مجلس الوزراء تكليف الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما بطباعة مائة ألف نسخة من المصحف الشريف مترجمة إلى اللغة السويدية وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية بهذا الشأن ليتم توزيعها في مملكة السويد الصديقة بهدف التأكيد على سماحة الدين الإسلامي ونشر المبادئ والقيم الإسلامية والتعايش الإيجابي بين البشر جميعا في جو يسوده المحبة والتسامح والسلام وإبراز جوانب الرحمة ونبذ مشاعر الكراهية والتطرف والتعصب الديني.



كما استعرض مجلس الوزراء شؤون مجلس الأمة، واطلع في هذا الصدد على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة القادمة.



هذا واعتمد مجلس الوزراء برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي السابع عشر (2023-2027) والذي يحمل عنوان «تعديل المسار: اقتصاد المنتج ورفاه مستدام» ويتكون من خمسة محاور كل محور يتضمن عدة برامج، وهذه البرامج تنقسم بدورها إلى مشاريع تنفيذية تعكس توجهات الحكومة للسنوات 2023-2027، كما يستند البرنامج الى ركائز خطة التنمية وإلى ما تستشعره الحكومة من أولويات ورغبات المواطنين وذلك بالتوافق مع مجلس الأمة بما يسهم في دفع عجلة الإنجاز التنموي وتعزيز التعاون المثمر بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وقرر مجلس الوزراء إحالته إلى مجلس الأمة.



من جانب آخر، اطلع مجلس الوزراء على العرض المرئي المقدم من هيئة تشجيع الاستثمار المباشر بشأن الموقف التنفيذي للأراضي التابعة للهيئة والإجراءات التي اتخذت لتنفيذ مشروع المناطق الاقتصادية، كما تطرق العرض إلى إجراءات تخصيص القسائم التجارية في جميع مناطق الكويت وكذلك إدارة المناطق الحرة من قبل الهيئة، مشيدا بالجهود المخلصة التي تبذلها الهيئة لرفعة شأن الاقتصاد الكويتي.