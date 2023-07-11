أعرب السفير الألماني في الكويت هانس كريستيان فرايهير فون ريبنيتس عن سعادته بالاقبال الكبير من قبل المواطنين والمقيمين على الحصول التأشيرة لزيارة بلاده، موضحا أن موسم السياحة والسفر هذا العام يتميز بالسهولة مقارنة بالأعوام السابقة نظرا الى ان العديد من السائحين الكويتيين قد اتخذوا قرارا حكيما بالتقدم لطلب التأشيرة قبل وقت كاف من موعد السفر.



وأشار خلال الاحتفال بعيد استقلال الارجنتين إلى أن الراغب في السفر الى اي من الدول الأوروبية يستطيع ان يتقدم الى طلب التأشيرة قبل 6 اشهر من موعد السفر، كاشفا عن أن القسم القنصلي بالسفارة يصدر ما يقارب 1600 تأشيرة اسبوعيا وهذا العدد يعتبر إنجازا كبيرا مقارنة بالأعوام السابقة.



وأوضح أن التقديم مبكرا مفيد جدا خصوصا أن السفارة تمنح تأشيرة متعددة السفرات طويلة المدى، لافتا الى ان القسم القنصلي بالسفارة اصدر 29 الف تأشيرة عام 2022.



وتوقع أن يتجاوز عدد التأشيرات التي تم اصدارها هذا العام ما جرى إصداره العام الماضي.