ضمن الفعاليات التي ينظمها البنك التجاري الكويتي لحملته الصيفية «عيشها مرتين»، نظم البنك في مبادرة جديدة ضمن فعاليات الحملة الصيفية دورة الطبخ لحاملي بطاقات التجاري الائتمانية، وذلك يوم السبت 8 يوليو من الساعة 4:30 عصرا إلى 6:30 مساء في صالة قاعة الطعام بمجمع 360.



وجاءت فكرة تنظيم هذه الدورة لتعزيز الفعاليات الصيفية لحملة «عيشها مرتين»، وأيضا لمشاركة العملاء حاملي بطاقات البنك التجاري الائتمانية فعاليات الصيف العديدة من خلال إلحاقهم بدورة طبخ مميزة مع الشيف أروى التركيت. وقد كان الإقبال على دورة الطبخ عاليا واكتملت المقاعد للدورة ثاني يوم من الاعلان عنها حيث بادر الجميع بالتسجيل للاستمتاع بالمشاركة في طهي أفضل الأصناف والأطباق الصحية.



و«عيشها مرتين» الصيفية حملة ترويجية موجهة للعملاء حاملي البطاقات الائتمانية الصادرة عن البنك، والتي تتيح لهم فرص الدخول في السحوبات الشهرية للفوز بجوائز استرداد نقدي بنسبة 100% من قيمة المشتريات بحد أقصى 2000 دينار كويتي عند استخدام البطاقة الائتمانية في عمليات الشراء داخل الكويت وخارجها أو عن طريق الدفع الالكتروني عبر الإنترنت، وذلك خلال فترة الحملة الممتدة حتى نهاية أغسطس 2023.



وجاء تنظيم الدورة في إطار فعاليات الحملة التي أطلقها التجاري لمكافأة عملائه من حاملي البطاقات الائتمانية تقديرا لهم على اختيارهم التجاري مصدرا لخدماتهم المصرفية، والتعرف على منافعها ومميزاتها وبرامج الولاء المختلفة المرتبطة بها على مدار العام.