عبدالعزيز الفضلي



يشارك وفد من جمعية الكشافة الكويتية في أعمال الدورة التدريبية التي تستضيفها المنظمة الكشفية العربية في القاهرة خلال الفترة من 1 الى 7 أغسطس المقبل بعنوان «تنمية إدارة العمل التطوعي».



وقال رئيس الوفد نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الكشافة الكويتية حسين المقصيد في تصريح صحافي إن الجمعية تولي اهتماما كبيرا في العمل التطوعي وتعمل جاهدة على ترسيخ وزراعة مثل هذه الأمور الإنسانية في نفوس أفراد المجتمع بشكل عام ومنتسبي الحركة الكشفية بشكل خاص، مشيرا إلى انه من هذا المبدأ تشارك كشافة الكويت في هذه الدورة المهمة والهادفة.



وأضاف المقصيد أن الدورة تتضمن 10 جلسات تناقش العديد من الأمور المتعلقة بالعمل التطوعي ومنها السياسة الكشفية العالمية للراشدين ومعايير تطبيقها وطنيا، وكذلك أهداف التنمية المستدامة والخصائص الأساسية للحركة الكشفية ومبادئ وخصائص الراشدين في الكشفية، ناهيك عن تشجيع وتحفيز القادة، وكذلك إدارة المخاطر والأزمات المؤسسية وتكوين وإدارة الفريق «فن القيادة واستخدام الأسلوب العلمي في حل المشكلات».