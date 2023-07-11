قال مشرف عام الحلقات بإدارة شؤون القرآن الكريم والسُنة النبوية التابعة لجمعية النجاة الخيرية «ورتل» الشيخ جزاع الصويلح إنه شارك في فعاليات مشروع مجالس السماع هذا العام أكثر من 286 ألف مشارك ومشاركة من أكثر من 140 دولة. وأضاف الصويلح: تم تقديم 450 مجلس سماع بواقع 3 مجالس يوميا، مبينا أن مجالس السماع من السنن المهجورة التي كادت تندثر في هذا الزمان، وهي عبارة عن سرد الكتب والمنظومات المطولة والقصيرة ويراد بقراءتها قراءة يستقصي بها القارئ ما يريده منها، فهذه الأمة تميزت عن غيرها بخصال كثيرة، منها مجالس السماع التي تعنى بتثبيت أنساب الكتب والمراجع والمنظومات باثبات وإجازات بسند متصل لمؤلف الكتاب أو المنظومة. وأوضح أنه يشارك في تقديم مشروع مجالس السماع علماء ربانون بارزون في العالم الإسلامي مثل د.أحمد عيسى المعصراوي، ود.أحمد عمر هاشم، ومؤرخ الشام محمد مطيع الحافظ، ومسند البحرين الشيخ نظام محمد اليعقوبي، ومسند اليمن الشيخ المعمر قاسم البحر، ومسندة اليمن الشيخة صفية الأهنومي، وهي من أعلى الأسانيد في العالم.