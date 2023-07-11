ضمن أنشطتها الخيرية والإنسانية في المناطق المحتاجة بقارة أفريقيا، أشرفت الجمعية الكويتية للوقف الإنساني على متابعة وتنفيذ عدة مشروعات تعليمية ودعوية واجتماعية للفئات المحتاجة في مدغشقر، وذلك عبر زيارة قام بها وفد الجمعية مؤخرا، لمتابعة تنفيذ مشروعات المتبرعين.



وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية د.نصار العبد الجليل إن الوفد تفقد عددا من المشروعات التي أنجزتها الجمعية في مدغشقر والمتمثلة في بناء 21 مسجدا، و3 مساجد أخرى يتبعها فصول تحفيظ، وحفر 102 بئر سطحية ومركز للأيتام، إلى جانب تفقد المشاريع الجار تنفيذها، وأبرزها بناء مدرسة ثانوية والتي تضم سكنا طلابيا خاصا ومعهدا شرعيا.



وأوضح العبد الجليل أن «الوقف الإنساني» أصبحت من أكثر الجمعيات انتشارا ونشاطا في مدغشقر، مؤكدا أنه يجري دراسة مشروعات نوعية مميزة تستعد الجمعية لتنفيذها في أقرب وقت للمحتاجين في مدغشقر.