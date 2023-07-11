عبر الطالب المتفوق مهدي عبدالرسول حسين محمد بهزادي البلوشي الحاصل على نسبة 96.04% القسم العلمي من ثانوية فلسطين للبنين في الرميثية عن سعادته بهذه النتيجة.



وأهدى مهدي نجاحه وتفوقه إلى والديه وأسرته الذين كانوا السند الأول له بعد الله تعالى، حيث وفروا له أجواء الدراسة والاجتهاد طوال سنوات الدراسة خصوصا خلال المرحلة الثانوية، كما توجه مهدي بالشكر إلى إدارة مدرسته ولجميع المدرسين الذين بذلوا جهودا كبيرة في سبيل نجاحه وزملائه، ولم يبخلوا بأي معلومة وكانوا مثالا في التعاون والنصح.



ووعد مهدي والديه باستمرار التفوق والاجتهاد في دراسته الجامعية، داعيا الله أن يوفقه في أن يكون إنسانا إيجابيا ومعطاء لوطنه وأهله وأن يقدم ما يفيد الناس مستقبلا.



ونصح مهدي زملاءه الطلبة بالمثابرة والاجتهاد وتنظيم الوقت والتأكد أنه لا يوجد مستحيل مع الإصرار والمثابرة، وأن يضع الإنسان هدفا نبيلا يسعى لتحقيقه، وبالتأكيد فإن الله تعالى سيوفقه ولن يضيع له مجهودا.