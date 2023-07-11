علاء مجيد



بلغ الاحتياطي النقدي الأجنبي للكويت بنهاية شهر يونيو الماضي 13.44 مليار دينار بتراجع على أساس شهري بلغت نسبته 3.84% وبانخفاض قدره 538 مليون دينار خلال الشهر مقارنة بـ 13.98 مليار دينار في شهر مايو الماضي.



ويمثل الاحتياطي النقد الأجنبي للبلاد إجمالي الأرصدة النقدية والحسابات والسندات وشهادات الإيداع وأذونات الخزانة وودائع العملة الأجنبية لدى بنك الكويت المركزي، وبحساب الاحتياطيات السائلة نجد انها تغطي احتياجات الكويت من الواردات لأكثر من 13 شهرا وهو ما يفوق المعدل العالمي بـ 4 أضعاف، حيث يعتبر الحد الآمن أن يغطي الاحتياطي النقدي الأجنبي السائل بعدم احتساب الذهب 3 أشهر من متوسط قيمة الواردات.



وكعادة جميع السنوات السابقة، لم يتغير احتياطي الكويت من الذهب الذي استقر عند 79 طنا بحسب مجلس احتياطي الذهب العالمي وتبلغ القيمة الدفترية لتلك الكمية من الذهب لدى الكويت 31.7 مليون دينار وذلك حسب أسعار وقت الشراء وليس بالقيمة السوقية الحالية.



وبحسب النشرة الشهرية لبنك الكويت المركزي، وصل إجمالي موجودات البنك 13.808 مليار دينار موزعة بين الاحتياطيات الأجنبية السائلة التي تمثل السواد الأعظم بـ 13.443 مليار دينار بالإضافة الى الاحتياطيات الذهبية بقيمة 31.74 مليون دينار واحتياطيات اخرى بمقدار 332.8 مليون دينار.



وتقيس الموجودات الاجنبية قوة المركز المالي الخارجي والقدرة على مقاومة الضغوط التي تتعرض لها العملة المحلية.