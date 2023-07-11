شريف حمدي



حققت مؤشرات بورصة الكويت مكاسب جماعية بنهاية الشهر الماضي، فعادت بعض الصناديق لتحقق مكاسب بنهاية الستة أشهر الأولى من العام الحالي، فيما قلصت اغلب الصناديق خسائرها.وكان اداء البورصة الكويتية ايجابيا خلال الشهر الماضي على وقع عدة معطيات، أبرزها حالة من التفاؤل بنتائج النصف الأول من العام الحالي على غرار الربع الأول، فضلا عن حالة الاستقرار النسبي بالأسواق العالمية.



وتراوحت مكاسب جميع الصناديق المستثمرة في سوق الأسهم المحلية خلال الشهر الماضي ما بين 2.2% ووصلت حتى 4% على وقع الزخم الشرائي خاصة على الأسهم القيادية التي تمثل القوام الرئيسي لأغلب الصناديق الاستثمارية المحلية.



وتبين من خلال إحصائية أعدتها «الأنباء»، وفقا لتقرير صادر عن شركة كامكو انفست، إن 16 صندوقا استثماريا محليا تستثمر في البورصة الكويتية، تباين اداؤها خلال الأشهر الـ 6 الأولى من 2023، وفيما يلي التفاصيل:



٭ جاء صندوق الرؤية المدار من شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي (كميفك) بالصدارة بنهاية النصف الاول من العام الحالي بمكاسب 1.5%.



٭ تلاه صندوق كامكو الاستثماري المدار من شركة كامكو انفست بنسبة 0.09%، ليتحول اداء الصندوقين إلى اللون الأخضر بنهاية يونيو الماضي.



٭ حققت باقي الصناديق التقليدية تراجعات بنهاية النصف الأول تفاوتت ما بين 1.3% ووصلت إلى 4.6%.



٭ أما على مستوى أداء الصناديق الإسلامية، فشهدت تراجعات منذ بداية السنة بنسب تراوحت ما بين 2.3% و4.7%. خليجيا، على مستوى الصناديق التقليدية، تصدر صندوق الأهلي الخليجي المدار من قبل الأهلي كابيتال قائمة الأفضل اداء منذ بداية السنة بـ 6.2%.