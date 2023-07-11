أكدت جمعية «الهلال الأحمر» اهتمامها بالتركيز على غرس قيم روح المبادرة والتطوع والمواطنة لدى الأطفال وتدريبهم على التعاون بالعمل الميداني وإكسابهم المهارات القيادية والإبداعية.



وقال نائب رئيس مجلس الادارة في الجمعية أنور الحساوي لـ «كونا»، بمناسبة افتتاح نادي «المتطوع الصغير» أمس، إن النادي الذي يشارك فيه نحو 100 طفل يهدف إلى غرس ثقافة التطوع عند الأطفال خلال فترة العطلة الصيفية.



وأوضح الحساوي أن فكرة افتتاح النادي الذي تستمر فعالياته حتى 9 أغسطس المقبل موجهة للأطفال باعتبارهم شباب الغد وقادة المستقبل، مبينا أن أعمار الاطفال المتطوعين تبدأ من سن 7 أعوام الى 12 عاما.



وأفاد بأن البرامج التي سيقدمها النادي تشمل تدريب الأطفال المشاركين على الإسعافات الأولية وتنظيم أوقاتهم بما يعود بالنفع عليهم وتزويدهم بالمعلومات الثقافية والصحية والرياضية اللازمة، فضلا عن تعليمهم كيفية المحافظة على البيئة البحرية والبرية.



وذكر الحساوي أنه سيتم تدريب الأطفال أيضا على بعض المهارات التي تساعدهم على فهم حاجات المجتمع ومساعدة الآخرين وتنمية الحس الجماعي لديهم وذلك بالتعاون مع أسرهم، مشيرا إلى الاستفادة من الطاقات المتوافرة لدى الأطفال عبر إشراكهم في أنشطة تطوعية لخدمة المجتمع.



وأكد أن الجمعية تهدف من خلال نادي «المتطوع الصغير» إلى إيجاد جيل مسؤول وواع لدوره تجاه مجتمعه ووطنه وبيئته وعالمه عبر مشاركته بالأعمال التطوعية، إذ إن العمل التطوعي يعكس رقي المجتمع ويسهم في تقوية القيم المجتمعية وينمي الثقافة التطوعية الإنسانية.