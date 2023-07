فازت معيدة البعثة بقسم العلوم الترميمية بكلية طب الأسنان في جامعة الكويت د.إسراء الصراف بالمركز الثاني للأبحاث المقدمة في مجال تركيبات الأسنان بمؤتمر PCSP الـ 88، والذي اختتم أعماله مؤخرا في كندا عن بحثها بعنوان:



Evaluation of Abutment Screw Tightening Protocols of Angled Screw Channel Abutments After Cyclic Loading. وفي هذا الصدد، قال القائم بأعمال عميد الكلية د.راشد العازمي إن الإنجازات العلمية لمعيدي البعثات برهان واضح على الحرص الشديد للكلية وأعضاء هيئة التدريس على جودة التعليم الأكاديمي والإكلينيكي لطلبتها ومبتعثيها، مما يؤكد آراء ممثلي الجامعات العالمية ممن يزورون كلية طب الأسنان بشكل سنوي حول المستوى العالي لطلبة الكلية.