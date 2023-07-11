الحالات المطلوب استثناؤها: العمالة المرافقة لمواطني دول مجلس التعاون والديبلوماسيين والأنثى التي لم تبلغ 16 عاماً والتي تتجاوز ٥٠ عاماً وأصحاب التأشيرات الإلكترونية المرتبطة باتفاقيات مع الكويت

أحمد خميس

تتجه وزارة الداخلية إلى اعتماد 5 استثناءات من قرار عدم منح الإناث سمات دخول البلاد إلا بعد توفير شهادة طبية معتمدة من قبل الزائر تفيد بعدم وجود حمل للزائرة الأنثى التي ترغب في زيارة الكويت. ورفعت الجهات المعنية طلبا الى وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والإقامة، مؤكدة ان هناك بعض الحالات الخاصة ترى الإدارة استثناءهم من اشتراط إحضار شهادة طبية. وحددت الجهات المعنية الحالات المطلوب استثناؤها في الآتي: سمات الدخول للزيارة الممنوحة للعمالة المنزلية برفقة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، وسمات الدخول للزيارة الممنوحة للعمالة المنزلية برفقة الديبلوماسيين القادمين للكويت، والأنثى التي لم تبلغ من العمر 16 عاما وكذلك التي تتجاوز 50 عاما، والأجانب الذين تصرف لهم سمات الدخول عن طريق التأشيرات الإلكترونية والمرتبطة باتفاقيات مع الكويت بشأن منحهم سمات الدخول مباشرة عند وصولهم الى البلاد.