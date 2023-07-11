سجلت الليرة السورية أمس تدهورا قياسيا جديدا أمام الدولار في السوق السوداء لتتجاوز عتبة عشرة آلاف، وفق تطبيقات إلكترونية تراقب حركة العملة، فيما اعلن المصرف المركزي رفعا جديدا لسعر صرف الدولار بمقدار نحو 300 ليرة في محاولة لمجاراة السوق السوداء.



وأظهرت تطبيقات إلكترونية غير رسمية تراقب السوق السوداء ويتابعها سوريون، أن سعر صرف الدولار الواحد بلغ أمس 9900 ليرة في دمشق بانخفاض نحو 2.6%، في حين وصل الى 10100 ليرة في حلب بانخفاض نحو 2% وفقا لموقع «الليرة اليوم».



أما في سعر الصرف الرسمي، فقد رفع المصرف المركزي سعر تصريف الدولار الواحد الى 8500 ليرة للحوالات الخارجية والتصريف النقدي، ارتفاعا من 8500 ليرة أمس الأول، فيما أبقى «المركزي» سعر تصريف الدولار عند 6532 ليرة لأسعار الصرف الخاصة بالمصارف. ويعتمد التجار على سعر السوق الموازية الذي تراقبه التطبيقات في تحديد أسعار منتجاتها. ويبلغ متوسط راتب الموظف في سورية نحو 100 ألف ليرة بحسب تقارير اقتصادية، ما يعني أن الراتب لم يعد يتجاوز 10 دولارات.



ومنذ بدء الحرب، تدهور سعر صرف الليرة بنسبة 99% في السوق السوداء.



وقال المحلل الاقتصادي عمار يوسف لوكالة فرانس برس «الحرب لم تنته بعد، وأسباب تراجع قيمة الليرة لم تتغير في ظل عدم وجود بدائل اقتصادية لتحسين عمل العملة ولاسيما مع استمرار عرقلة العقوبات لأية عمليات تصدير».



واعتبر أن «تأثير الانفتاح العربي على دمشق لم يبدأ بعد ولاسيما أنه لم يترافق بعد مع خطوات اقتصادية ملموسة».



ورغم تراجع وتيرة المعارك في البلاد حيث أودت الحرب بقرابة نصف مليون شخص وهجر الملايين ودمرت البنى التحتية، إلا أن البلاد لاتزال تعاني من ظروف اقتصادية ومعيشية صعبة.



ويعيش غالبية السوريين اليوم تحت خط الفقر، ويعاني أكثر من 12 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي، وفق الأمم المتحدة، فضلا عن 2.7 مليون يعانون من انعدام شديد في الأمن الغذائي، بينما ترتفع أسعار السلع الأساسية بشكل مستمر في أنحاء البلاد.