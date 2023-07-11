انتهى التفويض الأممي لآلية إدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود لمناطق شمال غرب سورية التي يقطنها قرابة 6 ملايين سوري، نصفهم نازحون. ودخلت آخر قافلة تابعة للأمم المتحدة من معبر باب الهوى الحدودي أمس، بانتظار تحرك مجلس الأمن الدولي لدخول قرار جديد حيز التنفيذ، في ظل الصراع بين روسيا التي ترفض تمديد الآلية وتضغط لحصر ادخال المساعدات تحت اشراف سلطات دمشق، من جهة، وبين القوى الغربية وتتقدمهم الولايات المتحدة التي تضغط لزيادة عدد المعابر التي تدخل منها المساعدات عبر الحدود خصوصا بعد كارثة زلزال فبراير.



وبحسب فريق «منسقو استجابة سوريا» بلغ عدد الشاحنات الإغاثية الواردة عبر خطوط التماس من مناطق سيطرة حكومة دمشق، منذ بداية القرار 10 شاحنات ضمن دفعة واحدة خلال مدة القرار بالكامل، في حين بلغ عدد الشاحنات الإغاثية الواردة عبر الحدود منذ بداية القرار 4.342 شاحنة منها 602 شاحنة من معبري باب السلامة والراعي وفق الاستثناء المعمول به، وتشكل نسبة المساعدات الإنسانية عبر خطوط التماس 0.23 % من إجمالي المساعدات في حين تبلغ نسبتها عبر الحدود 99.76%، بحسب المعطيات الحالية بعد انتهاء القرار ودخول آخر قافلة مساعدات من معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا.



وحث الفريق أعضاء مجلس الأمن الدولي على المضي قدما للتوصل إلى اتفاق فوري لضمان تدفق المساعدات الإنسانية، وخاصة في ظل المخاوف من نفاد المساعدات المتوافرة وتوقف عشرات المشاريع في الداخل السوري خلال مدة محدودة لا تتجاوز الشهرين كحد أقصى.