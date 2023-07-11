القاهرة - ناهد إمام



أعلنت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس عن تنفيذ أول عملية تموين سفن بميناء السخنة التابع لها بالمنطقة الجنوبية بنجاح، حيث تم تموين سفينة الحاويات «CMA CGM SUEZ» بواسطة سفينة التموين «Karpathos» للوقود، وذلك في إطار بدء المنطقة الاقتصادية في تقديم هذه الخدمة للخطوط الملاحية المتعاملة.

وقال رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين في بيان، امس «إن تلك الخطوة تأتي في إطار التزام المنطقة بتطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات المقدمة للسفن في موانئ المنطقة الاقتصادية، والتي ستسهم في جذب المزيد من الخطوط الملاحية وتقديم الخدمات البحرية، خاصة للسفن المارة بقناة السويس، ومنها العابرة لموانئ المنطقة الاقتصادية».

وأكد أن العمل مستمر داخل موانئ المنطقة عبر توفير خدمات مميزة ومتطورة للسفن، وفقا للمعايير الفنية والقانونية المتفق عليها، منوها بأن هذه الخدمة تأتي ضمن خطط التوسع والنمو التي تسعى المنطقة لتحقيقها ضمن استراتيجية الدولة المصرية في التحول لمركز إقليمي ورائد لتموين السفن.



بدوره، قال رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين «إنه تم تنفيذ خدمات تموين السفن بميناءي شرق وغرب بورسعيد خلال يونيو الماضي، لأول مرة، ضمن استراتيجية المنطقة الاقتصادية 2020-2025 لتوطين الخدمات البحرية بالموانئ التابعة، موضحا أن تنفيذ هذه الخدمة كانت أثناء رسو سفينة الحاويات بأرصفة الحوض الأول لمحطة تداول الحاويات لموانئ دبي العالمية، ومشغل ميناء السخنة التابع للمنطقة الاقتصادية، حيث تم تموين السفينة بواسطة عائمة التموين «karpathos» التابعة لشركة «منيرفا MINERVA» بكمية 950 طن وقود.