بيروت - عمر حبنجر



التوتر مازال على مستواه المرتفع عند الحدود الجنوبية - الشرقية للبنان، مع الاحتلال الإسرائيلي للنصف اللبناني من قرية «الغجر» وتمسك «حزب الله» بالخيمتين اللتين نصبهما في قرية «بسترا» المقابلة، لكن تبادل الرسائل مستمر بين الطرفين، عبر أكثر من وسيط، منذ فشل التدخل الفرنسي لإنهاء الوضع، من خلال معادلة يرفع «حزب الله» خيمتيه مقابل انسحاب الإسرائيليين من النصف اللبناني في قرية «الغجر» التي تتبع في جانب آخر منها الجولان السوري المحتل.

وبحسب مصادر لبنانية معنية، لم يطرأ أي جديد حول مسار الوسيط الأميركي - الأممي، غير المعلن اسمه، المكلف ترسيم الحدود بين الحزب وإسرائيل في هذه المنطقة من جنوب لبنان، والذي تبين أنها السفيرة الأميركية في لبنان دوروثي شيا، المعينة مندوبة لبلادها في الأمم المتحدة، هي التي تولت نقل رسائل بين الحكومة اللبنانية وإسرائيل، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.



في السياق نفسه، يأتي استقبال رئيسي المجلس النيابي نبيه بري والحكومة نجيب ميقاتي قائد القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان «اليونيفيل» الجنرال ارولدو لازارو والوفد المرافق.

وبعد اجتماع لازارو مع ميقاتي في السراي الحكومي أعلن وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب ان البحث تناول «الأوضاع الأمنية في الجنوب، حيث نقل لنا مطلب الجانب الإسرائيلي بإزالة الخيمتين فكان ردنا أننا نريدهم أن يتراجعوا من شمال الغجر التي تعتبر أرضا لبنانية. ونحن من ناحيتنا سجلنا نحو 18 انتهاكا إسرائيليا للحدود».

وعن القرار الأممي 1701 والتجديد لليونيفيل، قال «سيتم بحث تقرير الأمين العام للأمم المتحدة في 20 يوليو الجاري، وسيتم في آخر أسبوع من أغسطس التجديد لليونيفيل، وقد أبلغهم رئيس الحكومة بأنني سأرأس الوفد اللبناني الى نيويورك».



وإذا كانت الحدود الجنوبية مصدر القلق الآن، فإن المستجدات الداخلية ترقى الى مستوى التوتر مع تعثر انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وتعذر تعيين أو تكليف من يتولى حاكمية مصرف لبنان المركزي مع قرب إحالة الحاكم رياض سلامة الى التقاعد في نهاية الجاري.



ويبدو أن تعيين حاكم جديد، بغيــــاب رئيــــس الجمهورية وحضور مجلس وزراء مصرف للأعمال، يواجه بتعقيدات سياسية وقانونية، ومن هنا الاتجاه إلى إعادة تكليف سلامة والمجلس المركزي للمصرف لإدارة المرفق لفترة وجيزة(ستة أشهر) ريثما يكون جرى التفاهم على اسم رئيس الجمهورية. ويعقد المجلس المركزي للمصرف اجتماعه الاسبوعي غدا الأربعاء، ليدرس مجمل الطروحات بينها استقالة نواب الحاكم بعد انتهاء ولايته.



وهكذا، يبقى سيناريو التكليف الذي أوحى به نواب الحاكم الأربعة الذين لوحوا بالاستقالة في حال عدم تسمية حاكم جديد، والاستقالة تعني فراغا في المجلس المركزي، ما يجعل وزير المال يتخذ قرارا بتكليف سلامة ومجلسه المركزي المستقيلين، البقاء في مراكزهم لتسيير عمل المرفق العام أو الاستغناء عن سلامة وتحويل النواب الأربعة إلى مصرفي أعمال برئاسة النائب الأول للحاكم شوسيم منصوري، وذلك على غرار حكومة تصريف الاعمال القائمة، والتي تصرف مجتمعة أعمال رئيس الجمهورية.



رئيس الحكومة نجيب ميقاتي قال في تصريح له: لا جلسة لمجلس الوزراء من اجل التمديد لحاكم مصرف لبنان، والتمديد لن يحصل لسببين، الأول لأن رئيس الحكومة يرفض القول بأنه يسهم في حماية المنظومة، والثاني لأنه لا يريد أن يحصل شرخ في البلد، لأنه إذا كان المسيحي الماروني يعتبر التعيين الآن ضربا له بغياب رئيس الجمهورية «فأنا لا أقبل بذلك وأرفض استفزاز الموارنة أو غيرهم، وأرفض التعيين، وأدعو الجميع للإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية».



والقلق يمتد الى قيادة الجيش مع قرب انتهاء ولاية العماد جوزاف عون الخريف المقبل.



وفي معلومات «الأنباء»، أنه في حال تعذر انتخاب رئيس وبالتالي تشكيل حكومة فاعلة سيكون الحل بتكليف قائد الجيش بالمتابعة كضابط من الاحتياط له حق الترشح بأي موقع آخر.